Incendio in abitazione a Montecatini

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina nel comune di Montecatini per un incendio in abitazione. Le fiamme hanno lambito un intero appartamento posto al piano terra. Ingenti i danni, nessun ferito: quando è scoppiato il rogo la famiglia che abita nell'appartamento interessato era fuori. A dare l'allarme sono stati i vicini, dopo aver visto uscire il fumo dalla porta.

L'intervento delle squadre dei vigili del fuoco, si spiega, è valso a contenere l'incendio al solo appartamento coinvolto evitando il propagarsi delle fiamme ai piani superiori abitati da altre famiglie. Sul posto anche il funzionario di guardia del comando provinciale dei vigili del fuoco di Pistoia. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Per la gestione della viabilità intervenuta una pattuglia della polizia municipale di Montecatini.



