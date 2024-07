Gray Cat Festival, il 2 agosto concerto di Abdullah Ibrahim

Omar Sosa, Trilok Gurtu, la sassofonista russo/francese Olga Amelchenko, i giovani artisti coreani Youngwoo Lee e Doyeon Kim e il pianista sudafricano Abdullah Ibrahim in uno dei pochissimi concerti europei di quest'estate. Questi alcuni degli ospiti di Grey Cat festival, in programma fino al 20 agosto in più luoghi dal Teatro Fonderia Leopolda a Follonica (Grosseto) dove il 2 agosto si esibirà Abdullah Ibrahim, ai giardini di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa). Per la prima volta il festival arriva poi al Faro di Capel Rosso all'Isola del Giglio - il 28 luglio con Trio mediterranea con da Stefano Cocco Santini, Giuditta Scorcelletti e Paolo Batistini - e al Castello di Montemassi per due concerti al tramonto.

Tra gli altri protagonisti Enrico Rava (12 agosto) con il ritorno del festival nel suggestivo spazio del Teatro delle Rocce, e poi ancora Francesco Cafiso, Daniele Malvisi, Matteo Mancuso, Giovanni Falzone, Gavino Murgia, Francesca Tandoi, Alessandro Lanzoni, Francesco Bearzatti, Giovanni Falzone, Maria Pia de Vito, Fabio Zeppetella, con le loro formazioni musicali e tutti gli altri. In cartellone anche una serie di progetti originali tra cui quello di Francesco Maccianti "songbook" con 3 vocalist, il nuovo progetto del direttore artistico del festival Stefano Cantini con il pianista Yakir Arbib, la prima data italiana del trio stellare di Maria Pia de Vito, Omar Sosa, Trilok Gurtu (il 18 agosto alla Roca Pisana di Scarlino), la collaborazione con il Centro Toscana Produzione Musica per ospitare il nuovo progetto di Michelangelo Scandroglio con la coproduzione dello Jarasum Jazz Festival e dedicata alla Corea (con musicisti italiani e coreani). Tra gli sconfinamenti del festival in terreni attigui al jazz il concerto di Sergio Caputo e quello per i 50 anni di attività di Fabio Treves, il bluesman italiano più conosciuto.



