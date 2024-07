Fiorentina: 1-1 in amichevole col Bolton, in gol Brekalo

A Bolton la Fiorentina ha pareggiato 1-1 nella prima gara amichevole del ritiro viola in Inghilterra. La formazione di Raffaele Palladino al Community Stadium di Bolton è passata in vantaggio al 21' con Brekalo che ha sfruttato al meglio un assist di Caprini; il pareggio dei padroni di casa al 65' con Adeboyejo che si ritrovava in area il pallone tra i piedi dopo un errore in uscita di Terracciano.

Domani Fiorentina ancora in campo, alle 16, per la seconda amichevole in terra inglese, questa volta contro il Preston.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA