Festival Economia civile, da Muhammad Yunus a Ermal Meta ospiti

Gli economisti Muhammad Yunus, premio Nobel per la Pace nel 2006, Jeffrey Sachs, professore alla Columbia University e Alberto Acosta, Melissa Parke, direttrice Ican - International campaign to abolish nuclear weapons - premio Nobel per la Pace 2017, e ancora Giobbe Covatta ed Ermal Meta sono tra gli ospiti della sesta edizione del Festival nazionale dell'Economia civile che si terrà a Firenze dal 3 al 6 ottobre prossimi: la giornata iniziale si svolgerà al Polo universitario di Novoli grazie alla collaborazione con l'Ateneo di Firenze, poi la manifestazione si sposterà nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio.

'L'ora di partecipare' il titolo scelto per l'edizione 2024, nella "ferma convinzione - si spiega dal comitato organizzatore - che uno sviluppo sostenibile si sostanzia nel coinvolgimento attivo e collaborativo dei suoi protagonisti". "Partecipare non significa soltanto votare, ma anche adottare stili di vita sostenibili, di consumo e risparmio responsabile, impegnarsi per la comunità e alimentare quei corpi sociali oggi più che mai baluardo di quel 'noi', di quell'essere collettivo che è la società e che rischia di perdersi all'interno dell'individualismo imperante". Ci saranno anche momenti di riflessione più 'leggera', si spiega ancora, attraverso il teatro e la musica, "che possono e devono diventare funzionali veicoli per approfondire tematiche importanti quali l'inclusione e l'uguaglianza. Il programma sarà quindi arricchito da testimonianze di esperti, amministratori, imprenditori, giovani che stanno dando vita ad un nuovo modello sociale ed economico fatto di virtù civili, e relazioni di qualità, in molti casi già tradotte in realtà, come evidenziano le tante 'buone pratiche' raccolte nelle precedenti edizioni, dal 2019 ad oggi. La tre giorni fiorentina sarà un'occasione per lanciare un nuovo modello di città universale, secondo gli insegnamenti di Giorgio La Pira, per diventare il modello della civil & social business city per lo sviluppo locale partecipato e sostenibile".

Il Festival è promosso da Federcasse (l'Associazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) e da Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti), con il contributo di Fondosviluppo, Assimoco, Assicooper, Coopersystem, Federazione Toscana delle BCC, Frecciarossa e la collaborazione della Sec (Scuola di Economia Civile) e di Muse. Aperte le iscrizioni per partecipare a tutte le sessioni e online disponibile il programma completo dell'evento: www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/programma-2024/.



