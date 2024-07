Colpani arrivato a Firenze, in corso le visite mediche

Andrea Colpani è arrivato da poco a Firenze, poco dopo le 21, e in questi minuti sta svolgendo le visite mediche all'Istituto di ricerche cliniche Fanfani. Più tardi il giocatore dovrebbe firmare il contratto con la Fiorentina - in giornata il club aveva trovato l'accordo definitivo con il Monza - un quadriennale da circa 1,2 milioni a stagione.

Nella giornata di domani potrebbe raggiungere l'allenatore Palladino, che lo ha avuto negli ultimi due anni al Monza, e i suoi nuovi compagni nel ritiro in Inghilterra.



