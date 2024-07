Gli chef aiutano i bambini con le cene all'asta

L'iniziativa dell'associazione degli Amici della Zizzi, "che ha coinvolto prestigiosi ristoranti, al momento nella sola Toscana, in una gara di solidarietà a favore dei bambini "sta andando avanti con ottimi risultati.

Lo dice la stessa associazione in una nota.

"I due voucher donati dal ristorante 'Bistrot Salotto Portinari' di Firenze, con lo chef stellato Vito Mollica sono stati i primi ad essere stati assegnati per un valore complessivo di 540 euro.

Subito dopo è stata messa all'asta una cena presso il ristorante 'Lo Scoglietto' di Rosignano (LI), con lo chef Isabella Lazzerini Denchi vinta per un valore di 150 euro A seguire la cena messa all'asta dal ristorante 'Romano' di Viareggio, con lo chef stellato Romano Franceschini che è stata quotata a 320 euro.

Ed infine Il ristorante 'Lorenzo' di Forte dei Marmi, con lo Chef stellato Gioacchino Pontrelli, ha permesso di raccogliere 260 euro grazie alla cena messa in palio.

Le aste benefiche in tanti bellissimi ristoranti - dice l'associazione - proseguono ed al momento sono attive quelle per aggiudicarsi una cena presso l'Osteria Gucci a Firenze, con lo chef stellato Massimo Bottura e presso l'Osteria Bis, nella storica sede del ristorante Arnolfo di Colle Val D'Elsa (SI), con lo Chef stellato Gaetano Trovato.

Tutte le aste in programma ed anche quelle svolte sono sul sito dell'associazione Amici della Zizzi https://zizzi.org/sostienici/aste-benefiche/ ".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA