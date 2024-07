Club nautici ma con fini di lucro, indagine Gdf a Livorno

La Guardia di finanza, con una complessa indagine, ha scoperto che circoli nautici che operavano come associazioni sportive dilettantistiche lungo i fossi del quartiere della Venezia a Livorno fossero, in realtà, così una nota delle Fiamme gialle, "delle vere e proprie attività produttive ossia marinerie attrezzate". In tutto, al termine degli accertamenti, sono stati recuperati a tassazione oltre 191mila euro non dichiarati e sono state avviate le pratiche per la revoca delle concessioni demaniali.

Secondo la Gdf - gli accertamenti sono stati condotti dal Gruppo di Livorno in sinergia con la locale Stazione navale - i circoli avrebbero utilizzato la concessione demaniale non per svolgere attività sportiva senza fini di lucro nei confronti dei soci ma per ospitare le imbarcazioni di imprenditori, titolari di ditte individuali o di società di corsi per il conseguimento della patente nautica, corsi di vela, vacanze in barca a vela, noleggio con o senza skipper delle barche, con prenotazione delle stesse tramite 'contatto privato'. Dall'indagine sarebbe emerso, così la Gdf, come questi circoli fossero profondamente integrati nel tessuto economico e sociale cittadino, e come "strumentalizzassero la loro veste associativa giuridica per esercitare, nella realtà, una vera e propria attività commerciale beneficiando indebitamente delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali". I militari hanno quindi proceduto alla loro riqualificazione giuridica in enti commerciali, dando il via all'iter per la revoca della concessione demaniale di cui erano titolari, alla segnalazione per l'eventuale ricalcolo dei canoni concessori, nonché all'elevazione della sanzione amministrativa prevista dal Codice della navigazione.



