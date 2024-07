Torna il teatro a cimitero militare tedesco al passo della Futa

Debutta al Cimitero militare germanico del passo della Futa (Firenze) la terza e ultima parte del progetto triennale dedicato a 'La montagna incantata', in occasione del centenario dalla pubblicazione del romanzo di Thomas Mann. L'iniziativa è in programma dal 26 luglio al 18 agosto 2024 al Cimitero militare germanico, dove da oltre 20 anni Archiviozeta mette in scena spettacoli teatrali.

Si tratta, si spiega in una nota, di un lungo e appassionato viaggio nel romanzo di Mann che continua a parlarci, dall'inizio del secolo scorso, con dolorosa ironia, di malattia e guerra. E una complessa azione teatrale posta in relazione con l'architettura del cimitero, il più grande sacrario tedesco della seconda guerra mondiale presente in Italia.



