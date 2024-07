Ha un malore a un torneo di volley, 32enne muore in ospedale

E' morto Danilo Cremona, 32 anni, noto nell'ambiente sportivo come Corry, il giocatore di pallavolo originario di Merate (Lecco), colto da un malore sabato scorso, mentre disputava un torneo di volley in Toscana.

Si sono purtroppo rivelate vane le speranze che potesse riprendersi. Nel pomeriggio da Pisa, dove era ricoverato da sabato, è giunta purtroppo la notizia della morte.

Lutto nel Meratese e tra chi, in questi anni, lo aveva conosciuto e apprezzato sui rettangoli di pallavolo della Lombardia e anche di fuori regione.

In questi anni Corry aveva vestito le maglie dell'As Merate Volley, della Polisportiva Besanese (Monza e Brianza), della Polisportiva Circolo Giovanile Bresso, fino a quella del Desio Volley con cui due anni fa aveva conquistato la serie B.



