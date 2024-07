Caldo, allerta arancione domani a Firenze, gialla il 25 luglio

Dopo il bollino rosso dei giorni scorsi, per domani 24 luglio è prevista a Firenze un'allerta caldo codice arancione, che dovrebbe 'scendere' a gialla nella giornata di giovedì 25 luglio. È quanto si legge, riferisce il Comune, nell'apposito bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della salute.

Secondo le previsioni del Lamma in Toscana il 26 luglio previste punte di 35-37 gradi sulle zone interne e il 27 temperature in aumento con punte di 36-38 gradi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA