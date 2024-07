In arrivo nuove aperture extra di lunedì al Giardino di Boboli a Firenze: oltre alla giornata del 29 luglio (orario 8,15-19,10) il parco mediceo sarà aperto in orario 8,15-19,10 il 5 e il 26 agosto mentre in orario 8,15-18,30 sarà visitabile il 2 e il 30 settembre e ancora il 7 ottobre.

Si ricorda che l'ultimo ingresso consentito al Giardino di Boboli è sempre un'ora prima della chiusura.



