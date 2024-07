Problemi per i treni in Toscana

Sulla linea ferroviaria dell'Alta velocità Roma - Firenze, la circolazione ferroviaria dopo le 10 è tornata regolare tra Valdarno e Arezzo dopo l'inconveniente tecnico registrato stamani. Lo rende noto Rfi. Secondo quanto si spiega sempre da Rfi, coinvolti "56 treni Alta Velocità con rallentamenti fino a 60 minuti".

I problemi, ha spiegato Fs, sono stati causati da fulmini che hanno danneggiato la strumentazione lungo la linea, guasto poi risolto alle 9.30. I rallentamenti sono stati registrati a partire dalle 6:05. Rfi ha reso noto poi che alle 10:10 la circolazione ferroviaria è tornata regolare nel tratto tra Valdarno e Arezzo.

Problemi anche lungo la Tirrenica, con la circolazione bloccata per oltre due ore: è ripresa gradualmente dalle 15:10, dopo il via libera delle forze dell'ordine dopo lo stop dalle 11.50 tra Quercianella e Livorno per la presenza di persone in prossimità dei binari. Da Fs si apprende che una persona sarebbe stata avvistata prima nei dintorni di Quercianella, poi ancora a Livorno e infine è stata bloccata a Calambrone (Pisa) dalle forze dell'ordine. I rallentamenti medi, così Rfi poco prima delle 15, sono stati di "60 minuti con punte fino a 130 minuti per i treni a lunga percorrenza e regionali, dieci i convogli regionali con cancellazioni e limitazioni".



