Codice arancione domani 23 luglio a Firenze per il caldo: secondo il bollettino della sala operativa comunale di Protezione civile di Palazzo Vecchio prevista un'ondata di calore di livello 2.

In base alle previsioni del Lamma per domani in Tiscana le temperature massime sono previste in aumento nelle zone interne, con punte di 35-37 gradi.



