Attracca domani a Livorno la Geo Barents con 226 migranti

Arriverà domani intorno alle 7, alla banchina dell'Alto fondale, attracco 46-47 del porto di Livorno, la nave Geo Barents con 226 migranti soccorsi in mare nei giorni scorsi.

Per lo sbarco si è tenuto oggi il vertice in prefettura nel quale sono stati messi a punto i dettagli organizzativi per l'accoglienza dei migranti. La banchina individuata per l'attracco è dotata di un grande terminal che normalmente è utilizzato per le crociere. Nel terminal, che è stato completamente liberato, già dal pomeriggio di oggi le forze di polizia, protezione civile, Croce rossa, medici e personale del 118, stanno provvedendo all'allestimento per garantire l'assistenza ai migranti. Dei naufraghi, come spiegano dalla prefettura, 120 rimarranno in Toscana, ma ancora dovrà essere effettuata la ripartizione per ciascuna provincia. I 90 che invece inizialmente erano previsti per le Marche, andranno in Piemonte, mentre i restanti minori non accompagnati saranno destinati quasi completamente alla provincia di Firenze.



