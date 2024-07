A Filippo Volandri il premio Eccellenza della Versilia

È andato all'allenatore di tennis Filippo Volandri il premio Eccellenza della Versilia, giunto alla sua seconda edizione. La cerimonia di consegna si è tenuta al Tennis Italia di Forte dei Marmi (Lucca), circolo per il quale il capitano della Nazionale azzurra (vincitrice nel 2023 della Coppa Davis) è tesserato e con cui ha conquistato 2 scudetti a squadre nel 2012 e 2015.

Volandri ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dalle mani dello scultore coreano Park Eun Sun, che se l'era aggiudicato un anno fa.

La serata è stata l'occasione per parlare dello straordinario momento che sta vivendo il tennis italiano, in particolare con Jasmine Paolini (pure lei tesserata per il Tennis Italia), dove oggi è andata a far visita al "patron" Sergio Marrai e al figlio Matteo, che è stato suo coach, e Lorenzo Musetti (che dalle parti di via dell'Acqua è sempre ospite graditissimo). Presenti oggi al Tc Italia di Forte dei Marmi anche Jasmine Paolini e Sara Errani, che domani mattina partiranno per Parigi, dove le due tenniste azzurre in doppio prenderanno parte alle prossime Olimpiadi. Paolini è tesserata per il circolo fortermanino, e in mattinata ha svolto una seduta di ginnastica, mentre la Errani ha giocato a padel, poi nel pomeriggio si sono allenate insieme. C'erano anche i genitori di Jasmine Paolini che hanno approfittato per salutare la figlia prima della sua partenza per Parigi.



