Nido tartaruga caretta caretta in spiaggia di Forte dei Marmi

Primo ritrovamento a Forte dei Marmi (Lucca) di un nido di tartaruga Caretta caretta. E' successo al bagno San Camillo stamani, vicino agli ombrelloni. Il nido, annuncia il Comune, è stato scoperto da volontari per l'ambiente che passavano in zona, membri della Captain Paul Watson Foundation e Plastic Free, che poi hanno provveduto a recintarlo e a installare un cartello di spiegazione. Tutte le operazioni sono state seguite dalla guardia costiera. Sul posto la dottoressa Cecilia Mancusi di Arpat e il professor Marco Zuffi dell'Università di Pisa hanno accertato la presenza del nido.

Nel 2023 a Forte dei Marmi furono trovati ben quattro nidi di Caretta Caretta, che vennero seguiti tutta l'estate con grande cura e attenzione ma poi non nacque nessuna tartaruga.

La guardia costiera ricorda che le tartarughe Caretta Caretta sono una specie vulnerabile che subisce la minaccia della riduzione degli habitat di nidificazione.

Da alcuni anni nidifica lungo le coste della Toscana, pertanto - viene raccomandato - nel caso in cui ci si dovesse imbattere in un esemplare, oppure si dovessero individuare le sue tracce, è opportuno non disturbarla (non usare flash, lampade o altre fonti luminose), non avvicinarsi, non coprire le impronte e contattare al più presto la capitaneria di porto al numero 1530 o al numero di emergenza 112.



