Spopola Chung con la Scala in piazza del Campo, domenica Venezi

Grande successo per il Concerto per l'Italia 2024 che ha fatto registrare il tutto esaurito in piazza del Campo a Siena e che ieri sera, 19 luglio, ha visto l'eccezionale partecipazione della Filarmonica della Scala, che mancava a Siena dal 2011, diretta dal maestro Myung-Whun Chung.

Una folla si è radunata nella piazza dove si corre il Palio, migliaia gli spettatori.

E domani sera alle ore 21,15, la 10/a Chigiana International Festival & Summer Academy 2024, rassegna estiva di classica, lancia un altro maxi-evento ad alta qualità con le 'Storie del mare', dove la Filarmonica Arturo Toscanini suonerà diretta da Beatrice Venezi.

Questo concerto s'intitola Storie del mare, quasi un "leitmotiv" in omaggio all'elemento naturale protagonista di ciascuna delle tre opere in programma: l'Intermezzo da Manon Lescaut di Puccini, che introduce il terzo atto dell'opera, ambientato al porto di Le Havre, da cui Manon e Des Grieux si imbarcheranno per fuggire oltremare. Poi c'è la Sinfonia del mare di Gian Francesco Malipiero, compositore la cui storia si lega a quella degli esordi dell'Accademia Chigiana e la suite sinfonica Sheherazade di Rimskij-Korsakov, il cui primo quadro è ispirato al racconto de Le mille e una notte, Il mare e il vascello di Sinbad. L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Siena.



