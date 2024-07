In 7.000 sotto la Torre di Pisa per Servillo che declama Dante

Circa 7.000 persone hanno gremito la sera di venerdì 19 luglio in piazza dei Miracoli a Pisa per il recital di Toni Servillo, 'Le voci di Dante' nell'elaborazione drammaturgica di Giuseppe Montesano, organizzato dall'Opera Primaziale pisana nell'ambito delle celebrazioni per gli 850 anni della Torre pendente che si concluderanno il prossimo 9 agosto con il concerto del tenore Francesco Meli, uno dei più richiesti in tutto il mondo.

Lo spettacolo di Servillo, a ingresso gratuito, ha gremito piazza del Duomo fin dal pomeriggio, anche in concomitanza dell'apertura gratuita e serale di monumenti e musei (2.000 visitatori), ad eccezione della Torre che per l'occasione era però illuminata e ha fatto da quinta naturale alle letture di Servillo. "Un evento straordinario - ha commentato il presidente dell'Opa, Andrea Maestrelli - che ha richiamato migliaia di pisani e turisti affascinati dalla straordinaria bellezza della nostra piazza, dei nostri monumenti e delle capacità artistiche di Toni Servillo".



