Arrestato con accuse di 24 furti a Firenze, va in carcere

Ladro seriale arrestato dai carabinieri dopo 24 fra furti e tentati furti a seguito di una mirata attività investigativa dei militari della stazione di Firenze Santa Maria Novella, grazie alla cui opera i colleghi della tenenza di Abbadia San Salvatore (Siena) hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Agli arresti un 26enne senese indagato per furto, porto abusivo di armi e rapina impropria.

In base alle indagini fatte con raccolta di testimonianze ed esame di filmati, il 26enne è stato ritenuto l'autore di molteplici delitti commessi a Firenze fra la metà di marzo e l'inizio di agosto 2023 ai danni di esercizi commerciali, alberghi, abitazioni e cantine. E' accusato di aver rubato di tutto, smartphone, oltre 2.200 euro in contanti, due monopattini elettrici, due bici e poi computer, tablet, power bank, auricolari, cinque lattine di olio di oliva, confezioni di shampoo, numerosi capi di abbigliamento, bigiotteria e gioielli, attrezzi predati nelle hall dei vari alberghi bersaglio delle sue razzìe.

I carabinieri stanno cercando i complici che lo hanno aiutato. Tra le accuse c'è quella del porto abusivo di un coltello che usava per minacciare le vittime nelle circostanze in veniva sorpreso in flagranza a rubare e così riusciva a garantirsi la fuga. Lo hanno arrestato ad Abbadia San Salvatore, a casa, dove già si trovava ristretto per una misura ali arresti domiciliari legata a un furto in una abitazione. Ora è nel carcere di Siena.



