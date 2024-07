Traffico bloccato A1 dopo Firenze Nord per Tir in fiamme

Traffico bloccato in A1 tra Firenze Nord e Barberino di Mugello per l'incendio di un mezzo pesante che trasporta carta al km 267. Sul posto i pompieri, mentre il personale di Autostrade fornisce di acqua gli automobilisti in coda, circa 10 km di veicoli incolonnati al momento. Il trattore stradale è stato sganciato dal rimorchio, i vigili del fuoco devono anche spegnere la vegetazione a lato delle careggiate. Il fumo impedisce la visibilità nel punto del rogo. Sul posto sono state inviate tre squadre e due autobotti. Sul posto anche Polizia Stradale e anche squadre Antincendio boschivo supportate da un elicottero Aib della Regione Toscana. Trauma da scoppio di un pneumatico per il conducente del Tir che trasportava carta in A1 andato in fiamme. L'autista nelle concitate operazioni di emergenza è stato raggiunto dall'esplosione di un pneumatico del semirimorchio, rimanendo colpito e ferito, da quanto risulta agli arti inferiori. È stato portato in codice verde in ospedale per l'assistenza medica necessaria. Lo si apprende a margine della maxi-coda di 13 km ancora attiva in A1 a nord e a ovest di Firenze causata dal rogo dell'autoarticolato in autostrada. Migliaia di viaggiatori sotto il sole in A1 tra Firenze Nord e Barberino di Mugello per una coda in autostrada accumulatosi dopo l'incendio di un Tir che trasportava carta. Alle 19, ore dopo il rogo, c'era ancora una fila di 13 chilometri tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante nonostante che verso Bologna il traffico defluisca sulla corsia di sorpasso. La società Autostrade suggerisce sul suo sito percorsi alternativi addirittura per le lunghe percorrenze dicendo di uscire a Valdichiana o Orte, prendere E45 direzione Perugia, seguire per A14 e rientrare in autostrada a Cesena. Sul posto sono presenti il personale di Autostrada per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Ci sono anche anziani e bambini che si spostavano per le vacanze tra i viaggiatori rimasti fermi in auto ore tra Calenzano e Barberino di Mugello per il traffico bloccato in carreggiata finché verso le 19 ha riaperto la corsia di sorpasso verso Bologna. Secondo racconti, molti non hanno ricevuto assistenza mentre si sono ritrovati fermi a causa del blocco del traffico. Nel corso delle ore i pompieri hanno rimosso e trasportato il rimorchio del mezzo pesante andato a fuoco, trainandolo presso l'area di sosta Corsano dove stanno effettuando lo smassamento per consentire il minuto spegnimento dei pacchi di carta.

