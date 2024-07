Rischio crollo di un silos con 4500 quintali di grano in Maremma

Operazioni dei vigili del fuoco di Grosseto sono in corso per evitare il crollo di un silos alto 15 metri che è andato in dissesto statico e che contiene 4.500 quintali di grano. L'intervento, in un 'azienda agricola sulla strada del Pollino, è per evitare il collasso del silos e per stabilire come mai la struttura cilindrica abbia subito una lesione trasversale a circa metà della sua altezza.

La struttura è metallica. Nell'emergenza i vigili del fuoco sorvegliano le operazioni di svuotamento del grano dal deposito.





