Incendio di bosco accanto all'A/1 causato dal Tir in fiamme

L'organizzazione regionale antincendi boschivi sta intervenendo a Calenzano (Firenze) su un incendio scoppiato intorno alle 16 ai margini dell'autostrada A1 e che interessa un costone boschivo. Il luogo è difficilmente raggiungibile a piedi. I fumi si spargono anche sopra la carreggiata. Stanno operando squadre del volontariato Antincendi boschivi, vigili del Fuoco e un elicottero Aib regionale, coadiuvati dal Centro operativo di Firenze e dalla Soup di Regione Toscana.

A causare l'incendio è stato un camion che trasportava carta andato in fiamme. Per far intervenire i soccorsi la carreggiata nord è rimasta bloccata e si sono formati incolonnamenti tuttora presenti. Solo nel tardo pomeriggio è stata aperta la corsia di sorpasso per far scorrere i veicoli.



