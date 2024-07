Auto: Kubica al via dell'European Le Mans Series al Mugello

Robert Kubica, campione iridato 2023 del Wec, che è il campionato del mondo Endurance, il vincitore della 24 Ore di Le Mans 2024 Nicklas Nielsen su Ferrari, ma anche Arthur Leclerc, fratello minore del pilota del Cavallino, Paul Di Resta e Nelson Piquet junior.

Questi alcuni piloti tra i 43 equipaggi di vetture che dal 26 al 29 settembre all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) correranno per la prova italiana dell'European Le Mans Series, uno dei campionati endurance di auto più iconici al mondo al quale partecipano vetture sport prototipo e Gran turismo. I piloti per essere classificati dovranno aver disputato almeno 40 minuti di gara e i primi due del campionato di ciascuna categoria verranno invitati a partecipare all'edizione dell'anno successivo della 24 Ore di Le Mans.

In pista vetture Ferrari, Porsche, Aston Martin, Lamborghini, Proton, Ligier, Duqueine e Oreca. Alla gara del Mugello agli spettatori possessori di biglietti 'Premium' sarà permesso accedere alla griglia di partenza prima del via della gara e di passeggiare, sempre prima del via, lungo la corsia dei box potendo così osservare da vicino le attività di tecnici e meccanici.

Robert Kubica, su vettura Oreca, ha vinto la gara di Imola dell'European Le Mans Series con i compagni di abitacolo Johnny Edgar e Louis Deletraz ed è secondo nella classifica assoluta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA