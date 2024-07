A1 chiusa stanotte tra Calenzano e Barberino verso Bologna

"Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 20 luglio sarà necessario chiudere il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna". Lo rende noto Autostrade per l'Italia.

"In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Calenzano, percorrere la SP8 e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su Rtl102.5, Rtl102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24".



