Valvola aortica inserita senza aprire torace, caso raro a Massa

Raro intervento cardiochirurgico all'Ospedale del Cuore di Massa (Massa Carrara) dove è stato effettuato uno dei primi casi documentati al mondo di intervento all'aorta ascendente e alla valvola aortica senza 'aprire' chirurgicamente il torace del paziente. L'intervento, svolto dall'Aortic Team di Fondazione Monasterio e trattato come chirurgia endovascolare, è stato pensato grazie a una procedura in grado di ridurre il dolore ed eventuali complicanze post-chirurgiche.

Tre piccoli fori attraverso le arterie per arrivare al cuore, viene spiegato da Fondazione Monasterio, hanno permesso il posizionamento di una endoprotesi nell'aorta ascendente e il rilascio di una valvola aortica, in modo da trattare le due criticità nella stessa seduta. L'operazione è stata svolta dai medici Antonio Rizza, Cataldo Palmieri e Tommaso Gasbarri insieme al dottor Giovanni Credi, responsabile della Chirurgia vascolare dell'ospedale Apuane. Presenti in sala anche i dottori Anees Ali Ahmed Al Jabri e Marcello Ravani.

"Monasterio si è dedicata negli ultimi anni al trattamento delle patologie dell'aorta più complesse e difficili da gestire - commenta Rizza - offrendo al paziente ogni tipo di intervento chirurgico. La tecnica utilizzata in questo intervento, definita Endo-Bentall dal nome del cardiochirurgo inglese Hugh Bentall, ne è un esempio. Siamo oggi in grado di curare anche pazienti esclusi dalla chirurgia tradizionale". "L'Aortic Team e l'intervento eseguito - aggiunge il direttore generale di Monasterio, Marco Torre - sono sintesi perfetta di lavoro multidisciplinare, rete con le altre Aziende del Sistema Sanitario Regionale e personalizzazione delle cure. Il team nasce proprio dall'azione congiunta di professionalità diverse e dalla preziosa collaborazione con i colleghi dell'azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest. Col nostro Aortic Team e Asl il percorso fatto insieme è segnato da continui step di miglioramento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA