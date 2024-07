Fiorentina, Milenkovic al Nottingham, ecco Pongracic

Adesso è ufficiale: la Fiorentina ha ceduto Nikola Milenkovic al Nottingham Forest: "Il presidente Commisso, la dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Nikola per la professionalità e l'attaccamento alla maglia viola dimostrati in questi anni -ha comunicato la società viola - e gli augurano il meglio per il suo futuro, sia professionale che privato". Nikola Milenkovic lascia così Firenze dopo sette anni.

Un'operazione, chiusa negli ultimi giorni, che porterà al club gigliato 12-13 milioni di euro, più 2-3 di bonus. Fiorentina che ha già trovato il sostituto del difensore serbo: si tratta di Marin Pongracic, la scorsa stagione al Lecce. Il ventiseienne difensore tedesco era vicinissimo al Rennes (oggi avrebbe dovuto svolgere le visite mediche in Francia) ma nelle ultime ore il pressing della società viola ha convinto il giocatore che questa mattina è arrivato a Firenze per svolgere le visite mediche.

Oggi firmerà il contratto con la società viola (cinque anni, fino al 2029) e si metterà subito a disposizione del tecnico Raffaele Palladino. Operazione chiusa col Lecce sulla base di 15 milioni più bonus.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA