Siae, il Lucca Comics primo in Toscana per visitatori nel 2023

Non c'è concerto, discoteca, partita di calcio che tenga: in Toscana l'evento del 2023 è stato il Lucca comics and games. Le prime quattro giornate di novembre entrano tutte nella top 5 degli eventi con più biglietti strappati in regione, raggiungendo cumulativamente (ma senza considerare la quinta data) più di 343mila ingressi. E si classificano anche nella top 20 nazionale. È quanto emerge dal Rapporto Siae 2023, nel quale vengono riportati sia i dati relativi agli eventi locali che a quelli nazionali.

Al quinto posto nella classifica si piazza l'appuntamento del 19 febbraio con il Carnevale di Viareggio, che segna 77.460 presenze.

Eppure, se si cerca quale sia stata la tipologia di evento con più incassi dai biglietti, a emergere sono i concerti di musica pop, rock e leggera. Si parla di quasi 50,5 milioni di euro da 1,24 milioni di spettatori, i quali hanno speso in media 40,81 per il proprio biglietto. Si tratta di 3,13 euro in più rispetto al dato medio nazionale.

Seguono nella classifica le serate in discoteca, con 42,7 milioni di euro da più di 3 milioni di ingressi. Poi il calcio, con quasi 30 milioni di incassi da 2,68 milioni di biglietti strappati. Il prezzo medio di una partita è di 11,20 euro, ovvero più di 10 in meno rispetto alla media nazionale.

Chiudono la lista delle specialità toscane gli intrattenimenti musicali, che mettono in cassa oltre 21 milioni di euro da quasi 1,2 milioni di spettatori, e le opere di prosa, con 17,3 milioni di euro di spesa da parte di più di un milione di partecipanti.



