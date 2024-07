Covid, rialzo in Toscana con 746 nuovi casi, altri 7 morti

Impennata di casi Covid in Toscana in sette giorni rispetto alla settimana precedente, con 746 nuovi casi rilevati, quasi il triplo rispetto al precedente report, mentre i decessi sono stati sette. Le ultime vittime sono state tre nell'area di Firenze, due in quella di Pisa e una ciascuno a Prato e Pistoia, e portano a 12.527 il totale dei deceduti dall'inizio dell'epidemia nella regione.

I nuovi casi - 278 confermati con tampone molecolare e gli altri 468 con test rapido - portano il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia a 1.656.027. I guariti crescono del +0,02% - 360 persone negative al tampone di controllo - e raggiungono quota 1.642.548 (99,2% dei casi totali).

I positivi attuali sono 952 (erano 573 la settimana scorsa).

Tra loro sono ricoverate in ospedale 122 persone (+17 pazienti rispetto alla settimana precedente il saldo tra ricoveri e dimissioni, pari al +16,2%) di cui 5 in terapia intensiva (-1 persona il saldo tra ingressi e uscite, pari al -16,7%).

Altri 830 positivi sono in isolamento a casa "perché - afferma la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (+373 persone il saldo rispetto alla settimana precedente, pari al +81,6%).





