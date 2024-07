Cciaa Firenze, Massimo Manetti eletto nuovo presidente

Massimo Manetti, 62 anni, esponente di Confesercenti, titolare di una storica macelleria al Mercato Centrale di Firenze, è il nuovo presidente della Camera di commercio di Firenze. Manetti è stato eletto nella seduta odierna del consiglio camerale dopo il niente di fatto di ieri, quando Manetti, unico candidato, non ha raggiunto il quorum richiesto (maggioranza qualificata dei due terzi) per l'elezione. Oggi, alla presenza di tutti e 25 i consiglieri, Manetti è stato eletto con 18 voti (sette voti di astensione).

Per la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice (13 voti su 25). Quella di Manetti è l'unica candidatura presentata ed è stato sostenuto da Confesercenti, Confcommercio, Cna, Confartigianato e Coldiretti. Manetti è anche presidente del Consorzio Mercato Centrale di Firenze e presidente di PromoFirenze, azienda speciale della Camera di commercio di Firenze per lo sviluppo delle Pmi.

"Mi fa piacere vedere un clima diverso - ha detto Manetti dopo l'elezione - si respira quello che ci deve essere in questa camera, ci vuole unità. Ringrazio Leonardo Bassilichi e ringrazio Confindustria che ha dimostrato responsabilità. Credo molto nelle istituzioni, la Camera deve rappresentare tutte le imprese. C'è bisogno di lavorare e se non si lavora tutti insieme non si va da nessuna parte".

Il presidente uscente Leonardo Bassilichi, in carica per 10 anni ha ricordato la necessità di garantire per statuto "gli interessi generali dell'intera comunità economica fiorentina. E' quello che abbiamo fatto insieme nei dieci anni passati. Ed è quello che dobbiamo continuare a fare insieme: senza differenze fra settori; o fra micro, piccole, medie o grandi imprese", "oggi si apre una nuova pagina" ma è necessario "conoscere il progetto, il disegno, le priorità" della nuova presidenza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA