Caldo, consigli Asl Toscana Centro contro colpi di sole e calore

Non fare sport nelle ore calde, non fare jogging a torso nudo, idratarsi con i sali minerali ed evitare l'esposizione al sole oltre le sei ore al giorno. Sono alcuni dei consigli pratici dati da Roberto Tarquini, direttore di Medicina Interna 1 dell'ospedale San Giuseppe di Empoli (Firenze) per evitare il colpo di sole e il colpo di calore in questa settimana da bollino rosso.

Anche se le conseguenze sono simili, si spiega in una nota dell'Asl Toscana Centro, colpo di sole o di colpo di calore non sono sinonimi, nel primo caso si tratta di persone, in particolare giovani-adulti che si sono esposte a lungo al sole, senza protezione e adeguata idratazione, magari svolgendo intensa attività fisica, mentre il colpo di calore colpisce soprattutto in ambienti chiusi, in particolare anziani, soprattutto se c'è aria condizionata, l'ambiente è poco ventilato e raggiunge temperature molto elevate. "I giovani adulti sono esposti a entrambi, anche se principalmente al colpo di sole", spiega Tarquini che fornisce consigli utili nei giorni di ondate di calore e temperature molto elevate.

"Non fare sport nelle ore calde, soprattutto dalle 12 alle 16 - dice - preferendo quindi in questa stagione, la mattina e la sera. Pensare di fare jogging a torso nudo nelle ore più calde, coniugando attività fisica e abbronzatura o pensando di godere dei benefici dell'aria sulla pelle, è solo causa di stress per il corpo che disperde molti liquidi, e raggiunge temperature elevate che possono provocare disturbi a vario livello, primo dei quali il classico abbassamento della pressione arteriosa".

Se si fa sport, continua, è necessario "idratarsi bene con l'acqua o con i sali minerali prima, durante e dopo l'attività.

E anche per i più giovani - ricorda - è bene evitare l'esposizione al sole oltre le 6 ore al giorno, e sempre dopo aver applicato una protezione solare. In caso di sintomi del colpo di calore come svenimento, capogiri, dolori muscolari, stordimento, il trattamento immediato è bere acqua a temperatura ambiente, vaporizzare o bagnare la cute con acqua, quando possibile fare un bagno con acqua tiepida, mai fredda".



