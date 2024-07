A Casa Pacinotti laboratorio di Archeologia dell'Università Pisa

La casa natale di Antonio Pacinotti in via Santa Maria 24 a Firenze diventa la nuova sede del laboratorio di Archeologia afferente al Dipartimento di civiltà e forme del sapere dell'Università di Pisa e apre le sue porte a studenti e ricercatori che studiano i reperti provenienti dalle missioni archeologiche dell'Ateneo.

L'edificio, dove nel 1841 nacque il professore di Fisica conosciuto in tutto il mondo per aver inventato la dinamo elettrica, è stato inaugurato alla presenza del rettore dell'Università di Pisa, Riccardo Zucchi, che ha poi visitato i locali dello stabile totalmente rinnovato grazie ai lavori di restauro conservativo e adeguamento funzionale, iniziati nel 2020 e terminati a fine 2023. "Grazie ad un grande lavoro di squadra oggi inauguriamo questa struttura che soddisfa un'esigenza fondamentale del Dipartimento di civiltà e forme del sapere - ha commentato Zucchi -. Mi congratulo con tutti coloro che hanno portato a termine quest'opera che credo sia punto di partenza per un ulteriore salto di qualità per lo studio e la ricerca in campo archeologico". Il restauro dell'edificio ha permesso infatti di riunire in un unico contesto tutte le attività del settore archeologico e orientalistico, precedentemente allocate in alcuni edifici non di proprietà dell'Ateneo.

L'edificio ospita le attività di ricerca condotte dai docenti delle diverse discipline relative all'archeologia del Mediterraneo e del Vicino Oriente, titolari di progetti di scavo e ricognizione, ma vi si svolgono anche attività didattiche, in un'apposita aula destinata alle esercitazioni curricolari ed extracurricolari, legate ai corsi di laurea triennale, magistrale (Archeologia e Orientalistica), alla Scuola di specializzazione in Beni archeologici e al dottorato in Scienze dell'Antichità e Archeologia.



