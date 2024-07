Raid contro ditte di Arezzo, orafi domani al Viminale

Tanti assalti in una notte sola, quella trascorsa, contro ditte orafe del distretto industriale di Arezzo. Si contano quattro tentativi: tre vanificati dai sistemi di allarme e in un caso i ladri sono fuggiti con del bottino ma era solo ottone. I colpi sono saltati perché è suonato l'allarme e si sono attivati i sistemi antintrusione e di vigilanza. Il raid, benché fallito, ha creato forte preoccupazione tra gli imprenditori orafi dopo la serie di furti dei mesi scorsi quando i ladri hanno rubato anche 700.000 euro di oro e argento.

Domani una delegazione di orafi aretini, accompagnati dal prefetto Maddalena De Luca e dalla parlamentare della Lega Tiziana Nisini, saranno ricevuti domani alle 12 a Roma dal sottosegretario all'Interno Nicola Molteni.

Nell'incontro verrà portata all'attenzione del Viminale la preoccupazione per i numerosi furti e aggressioni che stanno mettendo in allarme gli imprenditori del distretto orafo tornato bersaglio di bande di ladri specializzati. L'esigenza di aumentare il livello di sicurezza era già emersa da una riunione in prefettura nei giorni scorsi convocata dal prefetto De Luca per alzare i controlli e la soglia di attenzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA