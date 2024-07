Mostra per i 50 anni da circumnavigazione solitaria di Fogar

Ci sono anche la tenda e la slitta con cui Ambrogio Fogar (1941-2005) tentò il viaggio al Polo Nord in compagnia del cane Armaduk nella mostra dedicata al grande esploratore a Castiglione della Pescaia (Grosseto), il paese della Maremma che così vuol ricordare un'altra avventura, i 50 anni dalla navigazione con la barca a vela Surprise. La mostra, intitolata proprio '50 anni di mare e di vento' dedica a Fogar una serie di pannelli, concessi dalle figlie Francesca e Rachele, con fotografie ed articoli di giornale che descrivono il viaggio intrapreso con partenza e ritorno dal porto di Castiglione della Pescaia oltre al profilo umano con cui affrontò questa e altre innumerevoli avventure. Era l'1 novembre 1973 quando Fogar partì a bordo della barca a vela 'Surprise' per compiere la circumnavigazione in solitaria del globo. E dopo 402 giorni di viaggio il "Navigatore Solitario" fece ritorno a Castiglione della Pescaia, era il 7 dicembre 1974. Fu accolto da una folla esultante all'ingresso del porto in un'epoca in cui ancora le imprese dell'uomo suscitavano ammirazione per coraggio e impegno. Il ricordo di questa vicenda storica sarà fatto condividere, tappa dopo tappa, ai visitatori con immagini, libri, le sue riviste, i cimeli. "Questa mostra - ha detto la sindaca Elena Nappi - celebra un concittadino onorario che ha portato nel mondo il nome di Castiglione della Pescaia. Le sue imprese, la sua forza di volontà, il suo coraggio, sono modello da imitare in ogni occasione della vita ancora oggi, e grazie alla condivisione di intenti nel ripercorrere questi momenti indimenticabili insieme alle figlie, siamo riusciti a regalare a cittadini e turisti immagini inediti ed oggetti unici della sue sfide. I castiglionesi hanno sempre creduto in Ambrogio e questo grande navigatore li ha ripagati scrivendo il nome del nostro paese nell'Olimpo delle imprese veliche". L'amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha anche prodotto, su concessione delle figlie dell'esploratore, una rieditazione del fumetto del 1978 "Fogar: il giro del mondo del Surprise" (Edizioni Paoline). La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 18 agosto alla Biblioteca Comunale.



