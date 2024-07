Grande incendio dalla notte scorsa a Prato in un capannone di un'azienda della logistica, in via Nottingham. Le fiamme erano visibili dai comuni intorno. I vigili del fuoco sono intervenuti con numerosi mezzi e con squadre di rinforzo inviate da Firenze e Pistoia. L'incendio è stato portato sotto controllo nella mattina. Sul posto anche la polizia di Stato e la polizia municipale. Un equipaggio del 118 è stato inviato in via precauzionale.



