A fuoco un'auto e sette mezzi pesanti nel piazzale di una officina di Sesto Fiorentino (Firenze) in via Righi. I Vigili del fuoco intervenuti con due squadre e tre autobotti e hanno effettuato lo spegnimento dell'incendio. Non ci sono persone coinvolte e sono state avviate le operazioni di bonifica. Accertamenti in corso per stabilire la causa dell'incendio.



