Preleva al bancomat e lo colpiscono con un sasso, due arresti

Si erano appostati nei pressi di uno sportello bancomat e, dopo aver constatato che una persona aveva prelevato denaro contante, con una scusa, uno dei due avrebbe distratto la vittima, mentre l'altro lo aggrediva alle spalle e lo colpiva con un sasso procurandogli un profondo taglio alla testa, due 20enni arrestati per tentata rapina aggravata.

E' accaduto nella serata di ieri, intorno alle 21, in via Roma a Pontedera (Pisa). Sul posto, poco dopo, sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pontedera che hanno bloccato i due giovani, italiani, i quali, spiegano i militari, stavano cercando di far perdere le proprie tracce.

Sequestrato il sasso con cui i due avevano colpito e ferito l'aggredito. Le due persone fermate, sono state portate in caserma e dichiarate in stato di arresto per tentata rapina aggravata e, su disposizione dell'autorità giudiziaria di Pisa, sono stati condotti presso la casa circondariale Don Bosco di Pisa.



