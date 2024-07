Sindaco Bagni Lucca, Jasmine è stata la leonessa che conosciamo

"Non siamo delusi, anzi.

Jasmine si è battuta fino all'ultimo. Ha dimostrato ancora una volta di essere la leonessa che tutti noi conosciamo". Lo ha detto il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini, il paese di Jasmine Paolini dove la tennista ha cominciato da bambina a usare la racchetta "Ha tenuto testa all'avversaria, poi si sa che le partite sono imprevedibili. Ha dato il massimo e noi siamo orgogliosi di lei. La vediamo come una preparazione alle Olimpiadi e anche lì saremo al suo fianco. In ogni caso la aspettiamo per una grande festa nella sua città".



