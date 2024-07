Wimbledon:Paolini,maxischermi a Bagni di Lucca e Forte dei Marmi

Per la storica finale del singolare femminile a Wimbledon che vedrà in campo Jasmine Paiolini contro la ceca Barbara Krejcikova, allestiti due maxi schermi a Bagni di Lucca, città della tennista toscana, e al Forte dei Marmi.

A Bagni di Lucca è il Comune che ha deciso di organizzare il maxi schermo al Tennis & Padel club, scegliendo si spiega su FB, un "luogo così importante perché è da qui che lei ha tirato i suoi primi colpi con la racchetta che ora l'ha portata nella top 5 mondiale. Non potevano non farti sentire tutto il calore che la tua cittadina natale prova per te e per i sogni che ci stai regalando".

Al Forte dei Marmi il maxi schermo sarà invece installato al Tc Italia, dove è tesserata Jasmine Paolini: al circolo versiliese la tennista è arrivata nel 2019 quando era la numero 190 al mondo per rinforzare la squadra femminile neopromossa in serie B.



