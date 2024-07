Torna Prato è spettacolo, da De Gregori a Vecchioni e The Kolors

Francesco De Gregori, Roberto Vecchioni, Panariello Vs Masini, The Kolors, Cccp, Alborosie e Africa Unite. Sono alcuni degli artisti che animeranno il Festival Settembre Prato è Spettacolo, organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato, giunto quest'anno alla nona edizione. Sul palco di piazza Duomo anche Perturbazione con special guest Nada, che proporranno La buona novella di Fabrizio De André, Tricarico e il Concerto per la città, diretto da Jonathan Webb con l'Orchestra Camerata Strumentale di Prato.

Ad aprire il festival saranno, il 27 agosto, i Cccp. In programma anche l'evento estivo di Radio Bruno estate. Spazio anche alla compositrice e pianista pratese Giulia Mazzoni con un concerto per pianoforte, orchestra ed elettronica. Il Festival ha inoltre prodotto la performance "Acqua" una suggestiva camminata sonora lungo le sponde del fiume Bisenzio.



