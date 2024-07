Rimossa bomba d'aereo da 1000 libbre in un cantiere in Maremma

Bonificato l'ordigno bellico - una bomba d'aereo inesplosa da 1.000 libbre, di fabbricazione americana - scoperto a Pitigliano (Grosseto) in un cantiere per la realizzazione di un nuovo viadotto stradale sul fiume Fiora.

Le attività di bonifica e brillamento sono state condotte dagli artificieri del 2/o Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, con il coordinamento della prefettura di Grosseto, con la collaborazione della Provincia, dei Comuni di Pitigliano e Manciano, forze dell'ordine, Asl e volontariato di protezione civile.

Le attività sono scattate dopo la completa evacuazione e interdizione dell'area rossa stamani e sono durate circa 40 minuti. Poi la bomba è stata traportata in una cava dove è stata fatta brillare alle ore 13. "Desidero ringraziare - ha detto il prefetto Paola Berardino - tutti gli attori intervenuti che, grazie alla sinergica collaborazione dimostrata, hanno consentito la bonifica dell'ordigno nella massima cornice di sicurezza, senza alcuna criticità".



