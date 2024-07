Recuperato a Pisa il Bastione del Parlascio, sarà un museo

Torna dal 12 luglio alla fruizione pubblica, dopo 8 secoli di privatizzazione, il Bastione del Parlascio, nel cuore del centro storico di Pisa. Dopo l'inaugurazione pubblica organizzata dal Comune, l'accesso al Bastione e da lì al camminamento in quota sulle mura medievali sarà gratuito per le giornate di domani e domenica. Il monumento, il cui recupero è costato 1,2 milioni di euro ed è stato realizzato grazie alla compartecipazione di Fondazione Pisa (900mila euro), entro fine anno ospiterà il museo multimediale sulla storia della città, oltre a costituire un ulteriore punto di salita al camminamento in quota delle Mura di Pisa.

"Restituiamo alla città - sottolinea il sindaco Michele Conti - un monumento bellissimo e di grande rilevanza per la storia di Pisa, fino a oggi rimasto quasi sconosciuto. Un tempo principale porta di accesso alla città all'interno del sistema fortificato costituito dalle mura difensive di Pisa, il Bastione torna oggi ad essere fruibile e visitabile, completando e arricchendo il percorso dei camminamenti in quota sulle mura".

"L'impegno della Fondazione Pisa per il recupero delle mura - ricorda il presidente Stefano Del Corso - si è complessivamente attestato in poco più di 4 milioni di euro e siamo molto soddisfatti di avere contribuito a riportare a fruizione pubblica una struttura di pregio che da 800 anni era passata in mani privati ospitando prima una fabbrica di ghiaccio e poi, in epoca moderna, un'autofficina".

Secondo il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa, il Bastione "rappresenta una stratigrafia della storia dei secoli di questa città: come si può vedere dal restauro che ha lasciato intatte le modiche avvenute nel tempo, ci sono stati tanti utilizzi della struttura, a partire dal periodo medievale e fino al '900 e il nostro obiettivo è ora trasformarlo in un luogo di interesse per attrarre turisti nel resto del centro storico". Infine, l'assessore al turismo, Paolo Pesciatini, spiega che "il museo multimediale racconterà Pisa nel passato, ricostruendo i luoghi più importanti e le figure di chi ha caratterizzato la storia scientifica, umanistica, artistica della città".



