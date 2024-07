Premio Vero, i quattro finalisti della prima edizione

Valentina Furlanetto con 'Cento giorni che non torno. Storie di pazzia, di ribellione e di libertà' (Laterza), Tommaso Munari con 'L'Italia dei libri.

L'editoria in dieci storie' (Einaudi), Paolo Pecere con 'Il senso della natura. Sette sentieri per la terra' (Sellerio) e 'Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi' (Utet) di Concetto Vecchio: sono i quattro libri finalisti della prima edizione del Premio Vero rivolto ai migliori libri di non fiction, giornalistici e divulgativi, pubblicati in Italia nell'arco dell'ultimo anno. L'intento è quello di valorizzare l'impegno di autori ed editori che si dedicano a "spiegare il mondo".

La shortlist in corsa per la vittoria è stata annunciata dalla Fondazione Peccioliper, in collaborazione con Il Post, nell'ambito del programma del Festival 11 Lune a Peccioli, in Toscana, alla presenza degli autori finalisti. Il vincitore del primo Premio Vero sarà proclamato il 7 dicembre, a Peccioli, nell'ambito della manifestazione A Natale libri per te. La selezione è frutto del lavoro di 20 librai indipendenti presenti su tutto il territorio italiano, che sono stati invitati a formare la rosa dei candidati finalisti a partire da una selezione di sedici opere presentate in concorso dalla giuria critica - presieduta da Marino Sinibaldi e composta da Ludovica Lugli, Luca Sofri, Fabrizio Franceschini e Giovanni Volpi - e annunciate durante il Salone del Libro di Torino lo scorso maggio.

La shortlist composta dai librai sarà sottoposta all'ultimo giudizio di 250 lettori tra gli abbonati del Post che, dal mese di ottobre, saranno chiamati a esprimere la preferenza per uno dei titoli in concorso attraverso un form online. Il libro che otterrà il maggior numero di voti da parte dei lettori sarà dichiarato vincitore del Premio con un riconoscimento in denaro di 6mila euro. Per gli autori degli altri libri finalisti, è previsto un riconoscimento in denaro di mille euro. In caso di parità di voti tra due o più libri, la vittoria sarà attribuita per decisione del Consiglio direttivo con il voto della maggioranza dei suoi membri.



