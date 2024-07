Maraini, Sandrelli e Guerritore per 'La Toscana delle donne'

Dacia Maraini, Stefania Sandrelli, Monica Guerritore e Maurizio De Giovanni sono alcuni dei ospiti annunciati per la prossima edizione de 'La Toscana delle donne', in programma dal 16 al 26 novembre. L'anteprima della rassegna dedicata all'universo femminile, curata dal capo di gabinetto della Regione Toscana Cristina Manetti, si è svolta a palazzo Sacrati Strozzi.

La terza edizione della manifestazione propone una settimana di ospiti, appuntamenti, spettacoli, riflessioni per costruire una Toscana paritaria. Tra le principali novità di questa edizione da evidenziare la partecipazione dei territori toscani, come Pontedera, in provincia di Pisa, dove saranno organizzati alcuni degli eventi principali di questa edizione. Il 15 novembre avrà luogo proprio a Pontedera l'anteprima de La Toscana delle donne 2024 al teatro Era con 'Pugni nel cuore', un reading con Maurizio de Giovanni e Marco Zurzolo che racconta la violenza di genere. Il 16 novembre è prevista la serata inaugurale vera e propria nella sala Meta del Teatro del Maggio di Firenze con l'attrice Stefania Sandrelli che porta 'Relazioni pericolose', reading incentrato sull'universo femminile di Mascagni. In programma anche l'esibizione del trio al femminile 'I Soprano' e della giovane ballerina Lavinia Comelli. Il 20 novembre sempre a Firenze sarà protagonista Dacia Maraini con 'Dialogo di una prostituta con un suo cliente', un testo intenso e disincantato della scrittrice italiana. Il 24 novembre è in programma la performance di Monica Guerritore in: 'Quel che so di lei, donne prigioniere di amori straordinari'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA