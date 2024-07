Funaro vara giunta al femminile, vicesindaca è Galgani

La sindaca di Firenze Sara Funaro vara una giunta al femminile e il ruolo di vicesindaca va a Paola Galgani, colonna della Cgil cittadina. Anche il direttore generale diventa al femminile: Giacomo Parenti viene sostituito da Lucia Bartoli. Funaro ha scelto di tenersi le deleghe a bilancio, Grandi opere, decentramento, relazioni e cooperazione internazionali, e dialogo interreligioso.

La giunta è inoltre composta per metà da donne. Galgani avrà la delega ad ambiente, agricoltura urbana e tutela degli animali. Tra le new entry rispetto all'ultimo mandato Caterina Biti, ex parlamentare, con delega a urbanistica, decoro urbano e toponomastica, il segretario toscano di Si Dario Danti (per lui lavoro, università e ricerca, patrimonio non abitativo e manutenzione e valorizzazione, partecipazione e beni comuni), il pronipote di Antonio Gramsci Nicola Paulesu (welfare, accoglienza e integrazione, casa). Spazio ai giovani con la campionessa di preferenze Letizia Perini (sport, politiche giovanili, tradizioni popolari), e Laura Sparavigna (organizzazione e personale, efficienza amministrativa, anagrafe, Protezione civile, servizi informativi, smart city e innovazione, intelligenza artificiale). Tra le new entry anche Jacopo Vicini (sviluppo economico, turismo, fiere e congressi).

Confermati Benedetta Albanese, che lascia l'assessorato alla sicurezza urbana ma avrà educazione, formazione professionale, cultura della memoria e della legalità, e le pari opportunità.

Conferma anche per Giovanni Bettarini con deleghe a cultura, partecipate, rapporti con i Consigli comunale e metropolitano, attuazione del programma, e Andrea Giorgio che avrà le deleghe mobilità e viabilità, tramvia, transizione ecologica, sicurezza urbana e polizia municipale. Il ruolo di portavoce sarà ricoperto da Francesca Padula.



