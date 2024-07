Stadio Firenze, a disposizione 24.786 posti 'lordi'

La Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha dato l'ok ad una capienza di 24.786 per lo stadio Franchi di Firenze, su cui sono in corso i lavori di restyling che riguardano in particolare la curva Fiesole. E' quanto riporta una nota in merito alla riunione svoltasi stamani della commissione che è composta da Prefettura, Questura, vigili del Fuoco, Asl, Coni, Genio Civile e Comune di Firenze. I 24.786 posti sono 'lordi': includono dunque le postazioni che saranno lasciate vuote per ragioni di sicurezza e quella a scarsa visibilità.

Il Comune di Firenze, si spiega da Palazzo Vecchio, "ha ritenuto di predisporre un progetto che preveda una capienza dello stadio di 24.786 posti, maggiore quindi ai 22.000 posti previsti in convenzione con Acf Fiorentina". Dal Comune si fa presente che c'è massima "disponibilità a collaborare sui prossimi step". La Commissione ha evidenziato anche "che la configurazione strutturale dei settori come proposta consente una flessibilità sotto il profilo della gestione degli spazi e dell'occupazione dei settori in occasione di eventi ritenuti rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica". Non è ancora sciolto, tuttavia, il nodo relativo al settore ospiti, sia su dove sarà posizionato sia sul numero di posti disponibili. Per la Fiorentina l'unica opzione possibile sarebbe quella di collocare il settore ospiti tra curva Fiesole (dove ci sono i lavori) e la Maratona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA