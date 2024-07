Musei del Bargello, aperture straordinarie e spettacoli

Aperture straordinarie e prolungate con la messa in scena di spettacoli teatrali e musicali negli spazi dei musei: è quanto propone il complesso dei Musei del Bargello di Firenze per l'estate e fino alla fine di ottobre.

A Palazzo Davanzati il 20, 21, 27 e 28 luglio i visitatori potranno assistere allo spettacolo 'La mandragola' di Machiavelli nel riadattamento della Compagnia delle Seggiole. Il 20, 27 e 28 luglio il museo sarà aperto dalle 13:15 alle 23 mentre domenica 21, giorno di chiusura ordinaria, sarà aperto eccezionalmente dalle 19:15 alle 23. Per il Bargello è prevista un'apertura straordinaria la mattina di domenica 11 agosto e l'orario prolungato fino alle 18 per sabato 17 e 24 agosto. Il 31 agosto, il Bargello sarà visitabile dalle 8:15 alle 18 mentre Palazzo Davanzati offrirà una nuova apertura prolungata dalle 13:15 alle 23 con il concerto del duo violino e pianoforte composto da Beatrice Bianchi e Maurizio Innocenti che si esibirà nel cortile del museo.

Altra apertura straordinaria il sabato successivo, 7 settembre: il Bargello sarà aperto dalle 8:15 alle 18 e il museo Davanzati dalle 13:50 alle 23. Altre giornate con aperture straordinarie e orari prolungati sono in programma il 9 e il 21 settembre, il 28 in occasione delle Giornate europee del Patrimonio con l'esibizione del Quartetto Ixia. Da segnalare infine anche gli ultimi tre sabati del mese di ottobre quando il Museo del Bargello osserverà un orario prolungato, dalle 8:15 alle 18.



