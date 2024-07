Russell Crowe e The Gentlemen Barbers in concerto a Siena

Russell Crowe e The Gentlemen Barbers protagonisti dell'estate senese 2024 con un concerto in piazza del Campo: Ii tour musicale dell'attore farà tappa a Siena il prossimo 22 luglio.

"Un evento fortemente voluto da questa amministrazione, nato in collaborazione con i Teatri di Siena, grazie al lavoro del nostro direttore artistico Vincenzo Bocciarelli, per cercare di offrire alla città uno spettacolo unico", Ha spiegato il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio.

Il concerto inizierà alle 22, ingresso gratuito.



