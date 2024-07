Covid, in Toscana 275 nuovi casi e 4 morti in una settimana

Settima settimana di rialzo consecutivo di nuovi casi Covid rilevati in Toscana secondo il consueto report della Regione. Sono stati 275 i nuovi contagiati e quattro i morti per Covid negli ultimi sette giorni. Le ultime vittime sono due dell'area di Pistoia, una ciascuna delle zone di Firenze e di Siena, e portano a 12.520 i deceduti dall'inizio dell'epidemia in regione.

I 275 nuovi casi, 126 confermati con tampone molecolare e gli altri 149 con test rapido, porta il numero di contagiati rilevati in Toscana dall'inizio della pandemia al totale di 1.655.281. Anche i guariti crescono nella settimana, del +0,01% - 195 persone con tampone negativo -e raggiungono il totale di 1.642.188 (99,2% dei casi totali).

A oggi i positivi attuali sono 573. Tra loro sono ricoverate in ospedale 105 persone (+34 unità rispetto alla settimana precedente, pari al +47,9%, il saldo fra ricoveri e dimissioni) di cui 6 si trovano in terapia intensiva (+3 unità il saldo tra ingressi e uscite, pari al +100%). Gli altri positivi sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (+31 persone sulla settimana precedente, +7,3%).

La Toscana ha circa 45.205 casi complessivi ogni 100.000 abitanti dall'inizio della pandemia (tra residenti e non residenti nella regione). Al momento la provincia di notifica con il tasso più alto è Lucca (con 47.140 casi ogni 100 mila abitanti), seguita da Livorno (46.822) e Pisa (46.652).



