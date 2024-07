Basket: Supercoppa di Lega a Livorno il 21 e 22 settembre

Il 21 e 22 settembre 2024 Livorno ospiterà la Final Four di Supercoppa Lega Nazionale Pallacanestro 2024 Old Wild West. A comunicarlo è la Lega Nazionale Pallacanestro. La Final Four si giocherà al palasport Modigliani Forum (8.033 posti) e vedrà sfidarsi in campo le migliori squadre della stagione Lnp 2023-2024, in base ai criteri di qualificazione stabiliti dalla nuova formula della competizione. Oltre alle gare, saranno organizzati diversi eventi collaterali. Sarà il primo appuntamento ufficiale della stagione di Lega 2024-2025.

Tra le protagoniste la Pielle Livorno, detentrice del trofeo conquistato nel settembre 2023. L'interesse e la disponibilità ad ospitare la Final Four mostrata dall'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Luca Salvetti, afferma in una nota la Lnp, hanno fatto identificare in Livorno come sede dell'evento.



