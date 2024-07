Intervento dei vigili del fuoco del comando di Prato ieri sera intorno alle 23 in via Sironi, nel comune di Carmignano, per un incendio che ha interessato materiale tessile depositato all'esterno di una ditta. Sul posto, oltre a 2 squadre e 3 autobotti del comando pratese, fatte intervenire 2 ulteriori autobotti provenienti da Pistoia e Firenze. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA